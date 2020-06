Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Rücksichtsloser und aggressiver Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein rücksichtsloser und aggressiver Autofahrer war am Dienstagmittag im Stadtteil Käfertal unterwegs. Ein 19-jähriger Mann fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Mercedes auf der Frankenthaler Straße stadteinwärts. Ihm folgte ein Audi, dessen Fahrer dicht auffuhr und Lichthupe zeigte. In Höhe des Abzweigs zur Waldstraße überholte der Audi und setzte sich anschließend vor der Mercedes. Jetzt bremste der Fahrer des Audi stark ab und fuhr mittig auf beiden Fahrstreifen, um ein Überholen des Mercedes zu verhindern. Dem Mercedes-Fahrer gelang dennoch, zu überholen. Daraufhin beleidigte der Audi-Fahrer die Insassen des Mercedes durch die heruntergelassene Seitenscheibe mit unflätigen Worten. Als beide Fahrzeuge an der Einmündung zur Straße "Auf dem Sand" halten mussten, stieg der Audi-Fahrer aus, drohte den Personen im Mercedes und trat gegen die hintere Stoßstange. Während die Beifahrerin im Mercedes begann, mit ihrem Handy die Situation zu filmen, ließ der Unbekannte von dem Mercedes ab und fuhr davon.

Der aggressive Audi-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Südosteuropäische Erscheinung - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - 80 bis 90 kg - Dunkle nach hinten gegelte Haare mit Undercut-Frisur - Trug einen Vollbart

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich nach Auskunft der Geschädigten um einen Audi Kombi mit MA-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zum aggressiven Audi-Fahrer und dessen Fahrweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

