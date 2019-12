Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Guxhagen-Breitenau Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 24.12.2019, 12:00 Uhr bis 29.12.2019, 14:00 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag und zwei Schmuckstücke stahlen unbekannte Täter in der letzten Woche aus einem Wohnhaus im Aueweg. Die Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Aus einem Schlafzimmer wurden eine goldene Halskette, ein goldenes Armband sowie aus einer Spardose 20EUR entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

