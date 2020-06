Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall mit zwei verletzten Handwerkern

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 10 Uhr in der Karlsberg-Passage zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Handwerker verletzt wurden. Ein 44-jähriger stand auf einer Klappleiter in einer Höhe von 4 Metern und beugte sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beim Maßnehmen zu weit nach außen, wodurch die Leiter zur Seite kippte und der Mann auf den Boden stürzte. Er zog sich bei dem Sturz eine Handfraktur sowie Prellungen und Verletzungen im Gesicht zu. Sein 60-jähriger Arbeitskollege, der die Leiter zuvor festgehalten hatte, konnte das Umkippen nicht verhindern und zog sich bei dem Sturz mehrere Prellungen zu. Beide Handwerker wurden zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

