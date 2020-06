Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über das Auto verloren und umgekippt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 52-jährige Smart-Fahrerin verlor am Montagmorgen auf der B 3 bei Nußloch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Straßengraben. Die Frau fuhr mit ihrem Smart kurz nach acht Uhr von der Massengasse kommend auf die B 3 in Richtung Wiesloch auf. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Smart, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen neben der Fahrbahn kam der Smart schließlich, auf der Fahrerseite liegend und gegen eine Dornenhecke gelehnt, zum Stehen. Die Frau konnte sich nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Ersthelfer konnten nach langem Bemühen die 52-Jährige schließlich auf ihrer misslichen Lage befreien und ihr aus dem Fahrzeug helfen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Fahrerin des Smart, die nach dem Unfall über Kopfschmerzen klagte, zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Smart musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gebüsch geborgen und schließlich abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

