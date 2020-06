POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Kreuzung - eine Person leicht verletzt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung wurde eine Person leicht verletzt. Eine 61-jährige Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Dacia auf der Hammelbächer Straße in Richtung B 3 unterwegs. Beim Queren der B 3 in Richtung Etzwiesenstraße stieß sie mit einer 67-jährigen Suzuki-Fahrerin zusammen, die auf der B 3 in Richtung Hirschberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 67-Jähriger leichte Verletzungen und begab sich zur ambulanten Behandlung selbständig in ein Krankenhaus.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte und beide Beteiligte unterschiedliche Schilderungen des Unfallablaufs gegeben hatten, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallhergangs geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

