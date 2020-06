Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter verursacht Unfall und haut ab - Wer hat den Unfall beobachtet?

Mannheim-Neckarau (ots)

Einen Unfall verursachte am Dienstagabend der unbekannte Fahrer eines Abschleppfahrzeugs im Stadtteil Neckarau. Ein 64-jähriger Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Volvo auf der Floßwörthstraße in Richtung Mallaustraße unterwegs. An der Einmündung zur Mallaustraße musste er an der roten Ampel anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Abschleppfahrzeugs erkannte dies zu spät und fuhr dem Volvo auf. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Nachdem beide Beteiligte den Schaden begutachtet hatten, schlug der Unbekannte vor, den Schaden sofort in einer nahegelegenen Werkstatt reparieren zu lassen. Als er feststellte, dass diese bereits geschlossen hatte, führte er den Geschädigten zu einer anderen Werkstatt. Als der Schaden dort nicht repariert werden konnte, stieg der unbekannte Mann in sein Abschleppfahrzeug und fuhr einfach davon, ohne seine Erreichbarkeit und die weiteren für die Schadensabwicklung erforderlichen Daten weiterzugeben.

Der unbekannte Fahrer des Abschleppfahrzeugs wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 cm groß - Glatze - Dick - Südeuropäisches Erscheinungsbild - Sprach mit polnischem Akzent

Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Abschleppwagen der Marke Mercedes mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell