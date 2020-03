Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Fahrerin geriet aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr

Selm (ots)

Am Montagmorgen fuhr eine 70-jährige Dortmunderin gegen 6.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Selm. Nach Zeugenangaben geriet sie mehrfach nach links auf die Gegenfahrbahn, lenkte ihr Fahrzeug aber kurzfristig wieder zurück. In Höhe der Hausnummer 133 fuhr sie erneut auf die Gegenfahrbahn und touchierte das Fahrzeug eines 56-jährigen Lüdinghauseners. Anschließend prallte sie frontal mit einem nachfolgenden 39-jährigen Nordkirchener zusammen. Sein PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Die Dortmunderin und der Nordkirchener wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 23 000 Euro. Die Kreisstraße musste für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

