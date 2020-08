Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Alstätte - Einbrecher am Sportplatz

Ahaus (ots)

Der "Arbeitseinsatz" wurde nicht belohnt. Ohne Beute sind Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Alstätte geblieben. In mehrere Gebäude der Sportanlage an der Straße Am Bahnhof, versuchten Unbekannte zu gelangen. Die Hebelversuche misslangen. Schließlich kletterten die Täter über einen Zaun, hebelten ein Fenster des Kassenhäuschens auf und stiegen ein. Wertgegenstände fanden sie nicht. Die Tat trug sich in der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 08.45 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

