Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend, gegen 23:45 h, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Täter verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zugang in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Zur Beute gibt es bisher keine Angaben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell