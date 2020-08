Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer von Lkw erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Lkw die Straße Auf der Recke. Als der Stadtlohner nach rechts auf die Adenauerallee einbiegen wollte, erfasste er mit seinem Wagen einen 64-jährigen Radfahrer - der Bocholter hatte den Radweg in Höhe der Einmündung befahren. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

