POL-HK: Kirchboitzen: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten; Bispingen:Wertsachen aus PKW entwendet; Häuslingen:Waldstück brennt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.08.2020

07.08./Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Kirchboitzen: Drei schwer Verletzte und zwei verletzte Kinder sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Freitagmittag, 11.50 Uhr, auf der Landesstraße 160 zwischen Kirchboitzen und Südkampen ereignete. Ein 51-jähriger aus Laboe welcher mit seinem Golf von der Kreisstraße 123 auf die L160 einbiegen wollte, beachtete nicht die Vorfahrt einer 41-.jährigen Nissan-Fahrerin aus Walsrode. Es kam zum Zusammenstoß beider PKW in deren Folge die 41-Jährige, sowie der Verursacher und dessen Beifahrerin schwer verletzt wurden. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert Zwecks Bergung der Verletzten musste die Feuerwehr unterstützen. Zwei Kinder, im Golf des 51-jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallstelle musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

08.08./Wertsachen aus PKW entwendet

Bispingen: Unbekannte Diebe verschafften sich am Samstag, gegen 18:30 Uhr, Zugang in das Innere eines PKW und entwendeten hieraus einen Rucksack, Unterhaltungselektronik und Bargeld. Der Mercedes war auf einem Rastplatz an der BAB 7 bei Bispingen abgestellt. Die Insassen waren nur kurz zu einer Pause ausgetreten als sie dann bei der Rückkehr den Diebstahl feststellten. Der Schaden beläuft sich 5.500 Euro.

08.08./ Waldstück brennt

Groß Häuslingen: Zu einem Waldbrand musste die Feuerwehr in der Samstagnacht, 01.00 Uhr, ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein am Mühlenweg in Groß Häuslingen gelegenes Waldstück in Brand. Die ca. 1000 Quadratmeter große Waldfläche wurde durch das Feuer teilweise zerstört. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt.

