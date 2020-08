Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Beim Geldwechsel betrogen; Schneverdingen: Polizisten beleidigt; Soltau:PKW in Brand; Schwarmstedt: Rathaus: Fenster beschädigt, Munster/Soltau:Parkplatzunfälle: Geflüchtet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.08.2020 Nr. 1

03.08./Beim Geldwechsel betrogen

Soltau:Am Montag kam es in einem Discounter in der Harburger Straße zu einem Wechselfallenbetrug. Ein unbekanntes Täterpaar mit südländischem Aussehen, trat an die Kassiererin heran, um insgesamt 500 Euro zu wechseln. So sollten 20 Euro- Scheine in 50 Euro- Scheine gewechselt werden. Der Wechsel ging hinunter bis zu 50- Cent Stücken. Schließlich verlangte das Gaunerpärchen ihr getauschtes Geld wieder zurück. Bei einem Kassensturz wurde letztlich ein Fehlbetrag von über 200 Euro festgestellt.

06.08./Polizisten beleidigt

Schneverdingen: Zwei Polizeibeamte sind gestern gegen 12:00 Uhr, in Schneverdingen beleidigt worden. Während die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführten wurden sie von einem unbeteiligten 37-jährigen aus Schneverdingen im Vorbeigehen lautstark beschimpft und beleidigt. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

06.08./PKW in Brand

Soltau:Ein im Buchhopsweg geparkter PKW Mazda geriet am gestrigen Nachmittag aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Soltau löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW wurde durch den Brand total beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

06.08./ Rathaus: Fenster beschädigt

Schwarmstedt: Durch Unbekannte wurde eine Fensterscheibe am Rathaus in Schwarmstedt beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 15:15 Uhr zu Donnerstag, 08:00 Uhr. Der Schaden beträgt 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter Tel. 05071/800350 zu melden.

06.08./ Parkplatzunfälle: Geflüchtet

Munster/Soltau:Zwei Verkehrsunfälle bei denen die Verursacher geflüchtet sind beschäftigt die Polizei in Munster und Soltau. In Munster stieß bei einem Parkvorgang ein Unbekannter, gegen 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Kohlenbissener Straße, gegen einen schwarzen VW Golf und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden am Golf wird auf 1000 geschätzt. Eine weiterer Unfall bei dem der Verursacher unbekannt blieb, ereignete sich gestern zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, auf dem Parkareal Rahrsberg beim DOS, Ein blauer Opel Astra wurde durch das Ein-/ Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges an der Beifahrerseite beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei Munster, Tel. 05192/9600 oder die Polizei Soltau, Tel. 05191/93800 entgegen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell