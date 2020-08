Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwalingen:Werkzeug gestohlen; Walsrode:PKW zerkratzt; Schneverdingen: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs; Soltau:Dooring-Unfall-Radfahrerin verletzt;

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.08.2020 Nr. 1

29.07./ Werkzeug gestohlen Neuenkirchen: Diebe verschafften sich in dem Zeitraum vom 23. bis zum 29.07. Zutritt zu einem Baugrundstück in Schwalingen und entwendeten dort einen Bauhobel im Wert von 4.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

31.07./PKW zerkratzt Walsrode: Bereits in der Nacht vom 30.07. zum 31.07 wurde an einem im Saarweg abgestellten Renault die linke Fahrzeugseite von Unbekannten zerkratzt. Der Schaden am PKW wird auf 2500 Euro geschätzt.

04.08./Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Schneverdingen: Weil er seinen E-Scooter unter Drogeneinfluss führte muss sich nun ein 39-jähriger Schneverdingen verantworten. Beamten kontrollierten den Fahrer du stellten körperliche Auffälligkeiten fest. Dem Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin hin, dass E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten und sie damit auch den Alkoholgrenzwerten wie beim Autofahren unterliegen. Dieses gilt auch für Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel.

04.08./Dooring- Unfall: Radfahrerin verletzt

Soltau: Ein sogenannter Dooring-Unfall ereignete sich gestern Nachmittag an der Walsroder Straße in Soltau. An einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault, wurde die Beifahrertür zum Aussteigen geöffnet. Eine auf dem Radweg fahrende 66-jährige Radfahrer stieß beim Vorbeifahren mit der sich öffnenden Fahrertür zusammen. Die Radlerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Gegen die 47-jährige Beifahrerin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schwere Verkehrsunfälle passieren selbst bei 0 km/h. Beim sogenannten "Dooring" stoßen Radfahrer mit einer geöffneten Autotür zusammen. Die Polizei gibt Tipps für PKW Fahrende und Insassen: Vor dem Aussteigen den Schulterblick anwenden. PKW Fahrer sollten zusätzlich auch die Seiten-und Rückspiegel nutzen. Beim Öffnen der Tür wenn möglich übergreifen, die Tür mit der anderen Hand öffnen, so entsteht automatisch ein Schulterblick. Öffnen sie die Tür erst einen Spalt und dann langsam ganz. Radfahrer sollten immer aufmerksam an parkenden Fahrzeugen und mit Abstand vorbeifahren.

04.08./ Bremspedal verwechselt - Gegen Ampelmast

Walsrode: Eine 74-jährige Fahrzeugführerin verwechselte gestern Abend vor der Lichtzeichenanlage Lange Straße/ Hannoversche Straße das Brems- mit dem Gaspedal. Sie kam in der Folge von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Fußweg und stieß gegen einen Ampelmast. Eine 58-jährige Fußgängerin wurde von dem PKW am Bein touchiert und leicht verletzt. Die Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

