Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fallingbostel:Pedelec entwendet; Schneverdingen:Dachstuhl brennt; Soltau:Kradfahrer übersehen; Fallingbostel: Trickdiebstahl: Handtasche weg; Soltau:Schaufensterscheibe beschädigt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.08.2020

04.08./Pedelec entwendet

Fallingbostel: Die kurze Abwesenheit des Eigentümers nutzte ein Dieb und entwendete am Samstag, 01.08., zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr ein Pedelec der Marke Kalkhoff. Das Fahrrad war an einem Baumarkt am Bockhorner Weg verschlossen abgestellt worden. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Bad Fallingbostel, Tel. 05162/9720, zu melden.

04.08./Dachstuhl brennt

Schneverdingen: In der Nacht brach im Dachstuhl eines Wohnhauses im Reinsehlener Weg ein Brand aus. Die insgesamt drei Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl stand in Vollbrand. Dieser konnte aber durch Feuerwehrkräfte, die mit 15 Fahrzeugen und 80 Mann vor Ort waren, bekämpft werden, ehe das Feuer auf das ganze Gebäude übergriff. Der Brand hat vermutlich eine technische Ursache im Bereich einer elektrischen Anlage. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

04.08./Kradfahrer übersehen

Soltau: Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall zu, welcher sich gestern Abend, gegen 19:54 Uhr, in der Straße Weinberg, ereignete. Ein 57-jähriger Audi Fahrer wollte von einem Grundstück nach links auf den Weinberg einbiegen. Hierbei übersah er einen den Weinberg befahrenden Kradfahrer. Der 31-jährige prallte mit seinem Zweirad gegen den PKW und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

04.08./Trickdiebstahl: Handtasche weg

Fallingbostel: Eine 63-jährigen Frau wurde an ihrem PKW auf einem Geschäftsparkplatz in der Soltauer Straße von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. Währenddessen entwendet ein zweiter Täter unbemerkt ihre Handtasche. Die Handtasche konnte im Anschluss aufgefunden und der Dame wieder übergeben werden. Es fehlte jedoch das Bargeld in Höhe von 150 Euro.

04.08./Schaufensterscheibe beschädigt

Soltau: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Markstraße. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

