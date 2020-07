Polizei Duisburg

POL-DU: Bonn-Bad Godesberg: 14-jähriger Junge vermisst - Polizei sucht nach Lucien W.

Bild-Infos

Download

Bonn/Duisburg (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 14-jährigen Lucien W. aus Bonn. Der Vermisste, der in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg untergebracht ist, wurde dort zuletzt am 19.07.2020 gesehen.

Nach den ersten Ermittlungen ergaben sich nicht weiter konkretisierbare Hinweise auf vergangene Aufenthalte in Essen, Gelsenkirchen und Duisburg-Marxloh. Anlaufpunkte bzw. Kontakte des Jugendlichen in Bonn sind nicht bekannt. Da eine Gefährdung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Lucien W. ist ca. 173 cm groß und von stämmiger Statur. Er war zuletzt bekleidet mit einer Jogginghose, einem grauen T-Shirt und einem schwarzen Pullover.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell