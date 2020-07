Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Falscher Arbeitskollege trickst Seniorin aus

Duisburg (ots)

Ein Trickdieb hat sich am Freitag (24. Juli, 14:15 Uhr) bei einer 79-jährigen Frau als ehemaliger Arbeitskollege ihres verstorbenen Mannes ausgegeben und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung an der Raiffeisenstraße verschafft. Er verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, lenkte sie ab und entwendete ihr Bargeld. Der Dieb ist etwa 50 Jahre alt, hat kurze dunkelblonde Haare, spricht einen leicht bayrischen Dialekt und trug zur Tatzeit ein kurzärmeliges Hemd sowie eine braune Hose. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

