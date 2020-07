Polizei Duisburg

POL-DU: Vlotho/Herford/Duisburg: Kanufahrer wirft Bierflasche auf Motorschiff - dreijähriges Kind verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (25. Juli, 15:10 Uhr) hat ein 27-jähriger Kanufahrer, der in Begleitung von zwei Freunden auf der Weser (Ortslage Vlotho, Weser: KM 179) in Richtung Minden unterwegs war, aus unbekannten Gründen eine Bierflasche in Richtung eines entgegenkommenden Motorbootes geworfen. Sie zersplitterte an Deck. Durch die umherfliegenden Splitter wurden ein dreijähriger Junge und ein 20-jähriger Mann auf dem Motorboot verletzt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurden. Nachdem der 20-jährige Schiffsführer die Polizei gerufen hatte, nahmen die Beamten der Wasserschutzpolizei und die Herforder Einsatzkräfte die Verfolgung auf. Sie trafen die drei Männer am Campingplatz Borlefzen an. Der 27-Jährige räumte ihnen gegenüber die Tat ein. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

