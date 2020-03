Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geldautomaten in Offenbach gesprengt; Handgreiflichkeiten nach Spurwechsel; Anhänger mit Ketchup stürzt um

(mm) Ein Geldautomat einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) ist am Sonntag, gegen 4.40 Uhr, von drei Kriminellen aufgesprengt worden. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zwei waren Männer, die etwa 1,80 Meter groß sind. Eine zirka 1,65 Meter große Frau mit blonden Haaren soll die Dritte im Bunde gewesen sein. Am Tatort ließen die Täter zwei Gasflaschen zurück. Beim Verlassen der Bank haben die Unbekannten einige Geldscheine verloren. Der Schaden am Automaten und am Gebäude wird auf 100.000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098- 1234 entgegen.

(neu) Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagmittag nach einem eher harmlosen Verkehrsunfall in der Lamboystraße gekommen. Doch damit nicht genug, bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vermutliche Unfallverursacherin wohl unter Drogeneinfluss stand; insofern stellte die Polizei ihren Führerschein sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Gegen 12.20 Uhr war die 40 Jahre alte Frau aus Maintal mit ihrem Opel Astra in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sie bei einem Spurwechsel einen rechts neben ihr fahrenden VW touchiert haben soll. Doch beim Austausch der Personalien soll der Beifahrer des Opel dann ausfällig geworden sein und nach dem 54 Jahre alten Touran-Fahrer aus Langenselbold sogar getreten haben. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Doch bis zum Eintreffen der Beamten hatten sowohl der Beifahrer, als auch die anderen Fahrzeuginsassen das Weite gesucht. Einzig die 40-Jährige war noch vor Ort und nach Schilderung der Beamten auch sichtlich nervös. Ein Grund hierfür könnte die Einnahme von Drogen einige Tage zuvor gewesen sein, den die Maintalerin einräumte. Nach einem positiven Schnelltest musste sie eine Blutprobe über sich ergehen lassen, die Aufschluss geben soll, welche verbotenen Substanzen sie eingenommen hatte. Da gegen sie bereits vor kurzem wegen einem gleichen Delikt ermittelt worden war, ordnete die Hanauer Staatsanwaltschaft nun die Beschlagnahme ihres Führerscheines an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

(neu) Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Autobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Wächtersbach ist der Anhänger eines Lastwagens umgestürzt und hat die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden blockiert. Zu dem Unfall kam es, als der Brummi-Fahrer gegen 6.30 Uhr in Höhe der Beschleunigungsspur über einen Fahrbahnteiler gefahren sein und sich dabei so erschrocken haben soll, dass sich das Gespann aufschaukelte und der Anhänger schließlich nach links umkippte. Dabei rissen Dach und eine Seitenwand des Anhängers auf und die Ladung verteilte sich über die Fahrbahn. Diese bestand aus mehreren Tonnen Ketchup-Flaschen, die zum Teil aufrissen und deren Inhalt sich über die Fahrbahn ergoss. Die Bergung der roten Gewürzsauce nahm mehrere Stunden in Anspruch. Gleichwohl kam es nur zu Beginn zu Verkehrsbehinderungen; nach kurzer Zeit konnte der Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der 52 Jahre alte Fahrer des LKW aus dem Altenburger Land blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Autobahnpolizei mit rund 52.500 Euro an.

