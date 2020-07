Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 07.07.2020 kam es in dem Zeitraum von 15:15 Uhr - 16:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem EDEKA Geschäft in Konz-Könen zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer Opel Agila, vermutlich beim Ein-oder Ausparken. Der verantwortliche Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen melden sich bitte an die PW Konz Tel. 06501/ 9268-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/ 9268-0

www.pwkonz@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell