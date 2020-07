Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Saarburg (ots)

Wie heute erst bekannt wurde, ereignete sich am gestrigen Montag, den 06.07.2020 gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz vor dem Anwesen der Deutschen Post Filiale in der Brückenstraße 6 in 54439 Saarburg.

Ein silberfarbener PKW, besetzt mit einer weiblichen Fahrzeugführerin, soll eine Fußgängerin beim rückwärtigen Ausparken des Parkplatzes übersehen und erfasst haben.

Die Fahrzeugführerin des PKW`s habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Es steht derzeit nicht fest, ob sie den Anstoß überhaupt wahrgenommen hat. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Die unbekannte PKW-Fahrerin und auch Augenzeugen, die Angaben zur Sache machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzten.

