Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Gasflaschen gestohlen

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag von dem Gelände der Raiffeisenagrar in der Straße Am Bahnhof zehn Gasflaschen gestohlen. Die Täter zerstörten ein Zaunelement und brachen anschließend einen Stahlgitterkäfig auf, um an die Gasflaschen zu gelangen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 entgegen.

