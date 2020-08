Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel:Aufgefahren-Motorradfahrer schwer verletzt; Schneverdingen:Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Soltau:Über Terrassentür eingestiegen; Schneverdingen: Brände in Innenstadt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.08.2020 Nr. 1

03.08./ Aufgefahren - Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Fallingbostel: Auf der BAB 7 bei Bad Fallingbostel fuhr, am Freitagmittag, gegen 13.50 Uhr, ein 34-jähriger Hamburger mit seinem Motorrad auf einen vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden PKW eines 34-jährigen aus Halle auf. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Soltau eingeliefert. Am Krad und dem PKW entstand Sachschaden von 5000 Euro.

03.08./ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am vergangenen Samstag, 01.08., gegen 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines örtlichen Drogeriemarktes, in der Straße Am Markt, ereignete. Ein dort geparkter, grauer Mercedes der A-Klasse, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden beträgt 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500, in Verbindung zusetzten.

03.08./ Über Terrassentür eingestiegen

Soltau: Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr, in ein Wohnhaus an der Karl-Baurichter-Str. in Soltau und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde steht bisher nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau, Tel. 05191/93800, entgegen.

03.08./Brände in Innenstadt

Schneverdingen: Montag früh im Zeitraum von 02:05 Uhr bis 03:45 h kam es im Stadtgebiet Schneverdingen zu mehreren Bränden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW Polo in der Bahnhofstraße in Brand. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Schaden am PKW wird auf 1.500 Euro geschätzt. Ein weiterer Brand ereignete sich am Heidkampsweg, wo vor einem unbewohnten Haus Wellplatten in Brand gesetzt wurden. Der Schaden hier beträgt rund 100 Euro. Zu einem weiteren Feuer kam es in der Straße Am Bahndamm. Hier standen Baumaterialen im Wert von 3000 Euro in Brand. Es werden Ermittlungen wegen Brandstiftung geführt. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzten.

