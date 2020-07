Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Tötungsdelinkt in Neuenkirchen - Mordkommission bittet um Hinweise -

Heidekreis (ots)

31.07./Tötungsdelikt in Neuenkirchen - Mordkommission bittet um Hinweise -

Neuenkirchen: Am Montag, dem 27.07.2020 kam es in einem Wohnhaus im Lohweg zu einem schweren Gewaltverbrechen. Dabei wurden die 69-jährige Hausbewohnerin und deren 70 Jahre alter Ehemann getötet. Das dritte Opfer, eine 56-jährige Frau, wurde schwer verletzt. Die zur Aufklärung des Geschehens bei der Polizeiinspektion Heidekreis eingesetzte Mordkommission "Lohweg" sichert Spuren und befragt Zeugen. Für ihre Arbeit ist es u.a. auch wichtig, den Tagesablauf der Opfer vor der Tat zu rekonstruieren. Hierbei ist sie auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Polizei fragt daher: Wer hat am Montag, dem 27.07.2020, die späteren Opfer vor der Tat noch gesehen oder auf andere Weise Kontakt zu ihnen gehabt? Wer hat am Tattag, insbesondere zwischen 18:00 Uhr und 20:35 Uhr, Beobachtungen am betroffenen Wohnhaus oder im Umfeld gemacht, z.B. Personen oder Fahrzeuge gesehen? Jede Beobachtung kann wichtig sein. Für das Wochenende wird bei der Polizei in Soltau jeweils zwischen 09:00 und 18:00 Uhr ein Hinweistelefon unter Tel.: 05191/9380-411 geschaltet sein. Sollte dies nicht erreichbar sein, wählen Sie die Amtsnummer: 05191/9380-0.

