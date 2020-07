Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: An Balkontür gehebelt; Walsrode: Einbruch gescheitert; Soltau: Schulgebäude mit Farbe besprüht

28.07./ An Balkontür gehebelt Schneverdingen: Unbekannte Täter scheiterten bei dem Versuch über eine Balkontür in eine Wohnung in der Verdener Straße einzudringen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert.

28.07./Einbruch gescheitert Walsrode: Bei dem Versuch in ein Wohnhaus in der Celler Straße einzubrechen hatten unbekannte Einbrecher keinen Erfolg. Eine Seitentür sowie zwei Fenster hielten den Hebelversuchen stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

27.07./Schulgebäude mit Farbe besprüht Soltau: Am Montag besprühten Unbekannte zwischen 18:00 und 22:00 Uhr mehrere Gebäudeteile der Schule im Georg-Droste-Weg mit blauer Farbe. Sie richteten einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

