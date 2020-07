Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Basketballplatz durch Feuer beschädigt; Soltau: Farbschmierereien am Landkreisgebäude; Unfallzeugen gesucht

24.07. / Basketballplatz durch Feuer beschädigt

Schneverdingen: Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen entzündeten unbekannte Täter ein Feuer auf dem gummierten Bodenbelag des Basketballplatzes im Osterwaldweg. Der Bodenbelag wurde dadurch zerstört. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Tel.: 05193/982500.

24.07./ Farbschmierereien am Landkreisgebäude

Soltau: In der Nacht zu Samstag wurden vier Laternen und die Außenfassade des Landkreisgebäudes mit weißer Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

18.07./ Unfallzeugen gesucht

Soltau: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 18.07.2020 in der Bergstraße in Fahrtrichtung Innenstadt ereignet hat. Eine 19-jährige Soltauerin befuhr mit ihrem weiß/fliederfarbenen Fahrrad die Bergstraße, als sie gegen 10:45 Uhr von einem vermutlich blauen Transporter mit silberfarbenem Anhänger überholt wurde. Sie wurde vom Anhänger touchiert und fiel zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeuggespann fuhr weiter. Das Opfer trug zum Unfallzeitpunkt eine auffällige, rote Lederjacke und hatte auf dem Gepäckträger einen auffälligen rosafarbenen Fahrradkorb befestigt. Mögliche Zeugen und der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin werden gebeten sich bei der Polizei Soltau zu melden, Tel.: 05191/93800.

