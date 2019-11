Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241119-1048: Schwarzer BMW gestohlen

Gummersbach (ots)

Ein schwarzer BMW X4 mit dem amtlichen Kennzeichen GM-BF 3 ist in der Nacht zu Samstag (23. November) aus einem Carport in der Sienhardtstraße (Gummersbach-Derschlag) gestohlen worden. Die Halterin wurde nachts um kurz vor drei Uhr auf Motorengeräusche vor ihrem Haus aufmerksam. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie sehen, wie Unbekannte mit ihrem BMW aus der Zufahrt ihres Hauses fuhren und über die Sienhardtstraße in Richtung Gesamtschule Derschlag flüchteten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter 02261 81990.

