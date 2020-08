Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode:Falscher Handwerker; Walsrode:Diebstahl eines Fahrradträgers; Dorfmark:Versuchter Einbruch; Hodenhagen:Im Seitenraum festgefahren; Munster:Ohne Führerschein.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.06.08.2020 Nr. 1

05.08./ Falscher Handwerker

Walsrode: Mehr als 200 Euro erbeutete ein falscher Handwerker gestern Mittag in der Wohnung einer 88-jährigen Dame. Unter dem Vorwand die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen betrat ein unbekannter Täter die Wohnung der Seniorin in Walsrode. Diese übergab dem angeblichen Handwerker 210 Euro und stellte später noch den Diebstahl von weiteren 25 Euro fest.

05.08./Diebstahl eines Fahrradträgers

Walsrode: Von dem Gelände einer Institution in Krelingen wurde ein verschlossen abgestellter Fahrradträger entwendet. Der Schaden beträgt 280 Euro.

03.08./Versuchter Einbruch

Dorfmark: Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Stargarder Straße in Dorfmark einzubrechen. Hierzu versuchten die Täter die Haustür zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang.

04.08./ Im Seitenraum festgefahren

Hodenhagen: Weil er einem entgegenkommenden LKW-Gespann ausweichen musste, geriet Dienstagmittag der Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn in den begrünten Seitenstreifen der L 191, zwischen Hodenhagen und Ahlden. Durch das Gewicht des LKW-Gespannes gab der Untergrund nach und der Sattelzug fuhr sich fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Durch ein Abschleppunternehmen konnte der festsitzende LKW befreit werden und seine Fahrt fortsetzen.

05.08./Ohne Führerschein

Munster: Ein 27-jähriger Citroenfahrer wurde gestern in Munster durch Polizeibeamte kontrolliert und dabei festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

