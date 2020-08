POL-HK: 1. Heidekreis (LK) 2. Munster 3. Schneverdingen

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Zahlreiche Ruhestörungen beschäftigen die Polizei im Heidekreis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei im Heidekreis mit zahlreichen Ruhestörungen zu tun. Die Störungen (insgesamt 26) gingen hauptsächlich von privaten Festivitäten aus. Aber auch laute Musik im Freien störte die Nachtruhe von Anwohnern. Bedingt durch die Urlaubszeit und das warme Sommerwetter zog es vielerorts Jugendliche und andere Feierlustige ins Freie. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, auf Anwohner und die nächtlichen Ruhezeiten Rücksicht zu nehmen.

2. Alleinbeteiligt gegen Baum

Am Sonntagmorgen befuhr ein 47-jähriger Mann aus Munster gegen 07:00 Uhr mit seinem Pkw die B 71 aus Alvern kommend in Fahrtrichtung Munster. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw mit einer Eiche im Seitenraum kollidierte. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand hierdurch ein wirtschaftlicher Totalschaden.

3. Drogenfahrten mit E-Scooter

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines E-Scooters im Schneverdinger Stadtgebiet. Dabei stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 44-Jährigen. Ebenfalls musste sich ein 21-jähriger Schneverdinger einer Blutentnahme unterziehen, der am Samstagnachmittag ebenfalls mit einem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Er gab an, seit 2 Jahren täglich Cannabis zu konsumieren. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Portemonnaiediebstahl im Discounter

Zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt kam es am 08.08. gegen 12:45 Uhr in einem Discounter in der Marktstraße in Schneverdingen. Das Portemonnaie hat sich zum Tatzeitpunkt im Rucksack, den die Geschädigte auf dem Rücken getragen hat, befunden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 entgegen.

