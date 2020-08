Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg, Streit unter Autofahrern

Rheinberg (ots)

Am Samstag, 01.08.2020 gegen 00:10 Uhr kam es in Rheinberg auf der Annastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Autofahrern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten gingen mehrere Personen u.a. mit Baseballschlägern bewaffnet auf die Insassen eines VW Busses zu. Es wurde eine Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Durch die Splitter wurde der Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen machten die Verkehrsteilnehmer widersprüchliche Angaben zum Geschehensablauf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel zu melden ( Tel.: 0281 / 107-0 )

