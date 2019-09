Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugdiebe fahren gegen Hauswand und flüchten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht zwei Männer, die am Montag, den 09.09.2019, mit einem gestohlenen Ford von der Spindelstraße abkamen und gegen ein Gebäude prallten.

Ein Bewohner des Hauses hörte, gegen 17:15 Uhr, einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er, dass ein Pkw-Fahrer in die Hauswand gefahren war. Dann sah er, wie der Fahrer zurück auf die Spindelstraße steuerte und dann gemeinsam mit seinem Beifahrer aus dem Auto ausstieg und in Richtung Otto-Brenner-Straße flüchtete.

Der Zeuge sprang aus dem Fenster und nahm, obwohl der noch barfuß war, die Verfolgung auf. Dennoch gelang den Männern die Flucht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der schwarze Ford am Morgen des 09.09.2019 gestohlen gemeldet worden war. Unbekannte hatten das Fahrzeug in der Nacht auf Montag an der Straße Sandbrink entwendet. In derselben Nacht kam es auch zu mehreren Fahrzeugeinbrüchen in dieser und den umliegenden Straßen.

Den Unfallspuren auf der Spindelstraße zufolge kam der Fahrer des Fords aus der Angelstraße und bog nach rechts in die Kreuzung ein. Beim Abbiegen kam er nach links von der Straße ab. Dort fuhr er über den Gehweg und stieß gegen die Hauswand. Am Ford entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der Schaden am Haus beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Laut Zeugenaussage waren die jungen Männer etwa 1,70 Meter groß und schlank. Die beiden hatten ein afrikanisches und ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer trug ein weißes Oberteil.

Ob die beiden Täter auch mit den Fahrzeugeinbrüchen in Milse in der Nacht auf den 09.09.2019 in Verbindung stehen, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Meldung Fahrzeugeinbrüche

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4370079

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell