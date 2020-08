Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tresor aus Verankerung gerissen

Bocholt (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag in Bocholt einen Tresor gestohlen. Gewaltsam waren die Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen, das an der Münsterstraße liegt: Sie hebelten eine Seitentür auf. In gleicher Weise gingen die Einbrecher vor, um im Keller in ein Büro zu kommen. Dort rissen die Unbekannten einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

