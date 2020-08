Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto gestohlen

Gescher (ots)

Diebe haben in Gescher einen älteren blauen VW Passat entwendet. Das Fahrzeug mit Borkener Kennzeichen stand auf einem umzäunten Gelände an der Raiffeisenstraße, vermutlich mit dem Schlüssel im Zündschloss. Der Passat hat getönte Scheiben und auf der Heckklappe einen bunten Sticker mit Fisch-Motiv. Die Tat trug sich in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, zu. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell