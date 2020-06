Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Von entgegenkommendem Lkw abgedrängt und weitergefahren

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein Pkw-Fahrer die L474 von Höheinöd nach Thaleischweiler. Im Bereich einer Kurve musste der Pkw-Fahrer nach rechts ausweichen, da ihm ein weißer Lkw mit Anhänger auf seiner Richtungsfahrbahn entgegenkam. Durch das Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen vermieden werden. Der Pkw kam allerdings in einem angrenzenden Feld zum Stehen und beschädigte sich hierbei sein Fahrzeug. Der weiße Lkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Höheinöd weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu dem weißen Lkw machen können. Der Sachschaden an dem verunfallten Pkw dürfte sich auf mindestens 4000 Euro belaufen. /piwfb

