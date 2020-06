Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 12.06., 22:30 Uhr und dem 13.06., 08:30 Uhr drangen Unbekannte durch ein gekipptes Fenster, vor dem sie zunächst das Fliegengitter entfernten hatten, in die Gaststätte "Asia Gourmet" in der Hauptstraße ein. Dort wurde Bargeld in Höhe von 270 Euro, ein Smartphone und ein Fahrzeug-Schlüssel gestohlen. Der im Hof stehende, dazugehörige PKW, wurde geöffnet und aus ihm wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und ca. 1500 Euro entwendet.|pizw

