Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterhin Probleme mit Wohnmobilen und Wildcampern in Dahn und Umgebung

Dahn (pidn) (ots)

Selbst verstärkte Kontrollen und erhöhte polizeiliche Präsenz an beliebten Waldparkplätzen, halten viele Touristen nicht vom verbotenen Lagern und Wildcampen im Naturpark Pfälzerwald ab. So wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 16 Wohnmobile festgestellt und müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Landesverordnung rechnen.

