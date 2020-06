Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlange auf Spielplatz

Hornbach (ots)

Am 12.06.2020 gegen 15:40 Uhr wurde der Polizei eine etwa 50-100cm lange grasgrüne Schlange auf dem Spielplatz in der Bahnhofstraße gemeldet. Mit Hilfe der Tierrettung Kaiserslautern konnte die Schlange ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um eine heimische grüne Ringelnatter, welche eine Länge bis zu 110cm, selten bis 150cm erreichen kann. Die in Mitteleuropa heimischen Arten der Nattern sind für den Menschen vollkommen ungefährlich. |pizw

