Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beleidung und Körperverletzung gegen 17-Jährige

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 13.06.2020 gegen 00:50 Uhr kam es in der Friedhofstraße in Pirmasens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alter von 17 bis 60 Jahre. Hierbei kam es auch zu einem verbalen Streit zwischen einem alkoholisierten 32-Jährigen Pirmasenser mit deutscher Staatsbürgerschaft und einer 17-Jährigen Jugendlichen aus Pirmasens mit ebenfalls deutscher Staatsbürgerschaft. Im Rahmen des Streites beleidigte der 32-Jährige Mann das Mädchen aufgrund ihrer dunkelhäutigen Hautfarbe mit ausländerfeindlichen Sprüchen. Anschließend warf er die Jugendliche zu Boden und verletzte sie zusammen mit seiner 35-Jährigen Begleiterin mit Tritten gegen den Oberkörper. Ein 19-Jähriger Freund der Geschädigten wollte der 17-Jährigen helfen und wurde durch den 32-Jährigen Beschuldigten ebenfalls durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Fünf männliche Begleiter der Geschädigten im Alter zwischen 17 und 19 eilten dieser schließlich zur Hilfe und brachten den 32-Jährigen Beschuldigten zu Boden. Hierbei traten sie anschließend auch zusammen auf diesen ein. Hierbei wurde auch dieser leicht verletzt. Die 17-Jährige Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls nur leicht verletzt. Auf den 32-Jährigen Mann, sowie seiner 35-Jährigen Begleiterin aus Pirmasens kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung zu. Des Weiteren wird auch eine Strafanzeige wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung gegen die fünf männlichen Begleiter, sowie gegen die 17-Jährige Geschädigte eingeleitet. Aufgrund der geäußerten Beleidigungen gegen die 17-Jährige Geschädigte wird derzeit geprüft, ob ein fremdenfeindlicher Hintergrund vorliegt. |pips

