PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht vom 30.05.2020 der PD Limburg

Limburg (ots)

Brand in Bad Camberg, Bahnhofstr. 19

Am Samstag, 30.05.2020, kam es um 19.02 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Bad Camberg in der Bahnhofstr. zu einem Brand eines Carports im rückwärtigen Bereich einer Pizzeria mit darüber liegenden Mietwohnungen. Dabei wurden zwei im Carport abgestellte Pkw von den Flammen ergriffen. Das Feuer schlug im Anschluss auf die Fassade der Pizzeria über , sowie der nebenan befindlichen Werkstatt und deren Dach . Weiterhin wurde die Fassade eines vor der Werkstatt befindlichen leerstehenden Mehrfamilienhauses ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Die Bahnhofstraße wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden an den Gebäuden wird auf mindestens 150.000 Euro beziffert. Zeugen des Brandes werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 06431/91400 mit der Polizei Limburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Beringer

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell