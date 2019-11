Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Großer Blumenkübel auf Fahrbahn

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einen schlechten Scherz haben sich bislang unbekannte Personen am frühen Samstagmorgen erlaubt, indem sie gegen 04.15 Uhr in Lohne, Lindenstraße, Einmündung zur Brägeler Straße, einen großen und mehr 100 Kilogramm schweren Blumenkübel auf die Fahrbahn geschoben haben. Nur mit großem Aufwand konnte dieser an die Seite geschafft werden. Man kann von Glück sprechen, dass niemand gegen diesen unbeleuchteten Gegenstand gefahren ist. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

