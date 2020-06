Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 12.06., 23:00 Uhr und dem 13.06., 14:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem, in der Lützelstraße unter der Gottlieb-Daimler-Brücke geparkten Fahrzeug. Der Geschädigte stellte seinen grauen Peugeot 307 am Freitag dort ab und stellte am Samstag fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite eingeklappt und beschädigt war. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell