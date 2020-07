Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Arbeiter verletzt

Bei Unfällen erlitten am Dienstag zwei Männer in Ulm lebensgefährliche und schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr verschalte ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Magirusstraße einen Schacht. Dabei sei 57-Jährige nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf einen quer angebrachten Sprieß gestanden. Von dem sei er abgerutscht und etwa zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Im Leimgrubenweg waren gegen 14 Uhr Arbeiter damit beschäftigt, Stufen zu setzen. Dabei blieb der Baggerfahrer mit dem Ausleger an einem Baum hängen. Von dem sei ein morscher Ast abgebrochen und etwa drei Meter in die Tiefe gefallen. Ein Arbeiter, der zuvor ausreichend Abstand hatte, hörte einen Warnruf. Daraufhin sei der 59-Jährige unglücklicherweise in die falsche Richtung gelaufen und vom Ast getroffen worden. Mit Hilfe des Baggers befreiten ihn seine Kollegen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

