Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Gackenbach (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2020, im Zeitraum von 15 bis 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Wild- und Freizeitparkes in Gackenbach das parkende Fahrzeug eines 53-Jährigen aus der VG Weißenthurm von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dies erfolgte vermutlich im Rahmen des Ein- bzw. Ausparkmanövers. Nach dem Verkehrsunfall verließ der/die Unfallverursacher/in die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

