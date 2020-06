Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruchsversuch in Geburtshaus

Diez (ots)

Wie der Polizei erst später mitgeteilt, kam es bereits im Zeitraum von 22.06.2020 21:00 Uhr bis zum 23.06.2020 15:00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Geburtshaus in der Emmerichstraße in Diez. Unbekannte Täter versuchten im genannten Zeitraum die massive Eingangstür aufzuhebeln. Da dies misslang, verließen sie unerkannt die Tatörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

