Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach - Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads von Fahrradträger

Birlenbach (ots)

Am Samstag, 27.06.2020 im Zeitraum 17:00 Uhr bis 18:22 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad von einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in Birlenbach. Das Fahrrad, ein Canyon Spectral ON 6.0, Größe L, mit schwarzem Rahmen, war auf einem Fahrradträger am Heck eines PKW gesichert. Auf noch unbekannte Weise manipulierte der oder die Täter das Schloss und entwendeten das Fahrrad, wobei sie ein weiteres gleichwertiges Rad nicht angingen. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-211

pidiez(at)polizei.rlp.de

Künzler, Polizeikommissar



