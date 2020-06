Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an der St. Barbara-Grundschule

Höhn (ots)

Am Freitag, 26.06.2020 kam es in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.30 Uhr an der St. Barbara-Grundschule in Höhn zu Sachbeschädigungen, in dessen Folge eine Lampe im Eingangsbereich zerstört, eine Dixi-Toilette beschädigt und diverse Alkoholika-Flaschen hinterlassen wurden. Weiterhin wurde das zurzeit noch vorhandene Gerüst genutzt, um auf das Dach des Gebäudes zu gelangen. Es konnten eine Vierergruppe junger Männer, sowie ein junges Pärchen auf dem Gelände der Schule, bzw. dem Schulhof erkannt werden. Über die junge weiblichen Person, die mit einem ebenfalls jungen Begleiter unterwegs war, wurde berichtet, dass sie nur eine Hand haben soll. Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu den Vorfällen, bzw. evtl. beobachteten Personen an der Schule.

