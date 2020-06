Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Bad Ems (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2020, in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines VW Up eingeschlagen. Der Pkw war in der Römerstraße, in Höhe der Hausnummer 23, in einer Parklücke in Bad Ems abgestellt. Da sich im Pkw keine Wertgegenstände befanden, wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0

pibadems@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell