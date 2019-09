Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Presselage Polizeiinspektion Gifhorn

Landkreis Gifhorn (ots)

Kriminalitätslage

In der Zeit zwischen dem 20.09.19, 14:00 Uhr, und dem 21.09.19, 11:00 Uhr, wurde eine arglose 89-jährige Gifhornerin zum Opfer dreister Betrüger. Diese gaben sich am Telefon gegenüber der Frau als Polizeibeamte aus und wiesen sie an, 15000 Euro Bargeld von der Bank abzuheben, da das Geld dort angeblich nicht sicher sei. Anschließend wurde die Frau angewiesen, das Geld an einem Ort außerhalb ihrer Wohnung abzulegen. Hier wurde es dann vermutlich in der Tatzeit durch die Täter abgeholt.

Verkehrslage

1. Am 22.09.19, gegen ca. 00:22 Uhr, wurde ein 40-jähriger Radfahrer aus Gifhorn an der Braunschweiger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Radfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

2. Am 21.09.19 gegen ca. 10:50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Meine in der Ortschaft Wedesbüttel einen VW Polo, der von einem 34-jährigen Braunschweiger geführt wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Verdacht bestand, dass die 36-jährige Halterin aus Braunschweig, den Polo überlassen haben könnte, obwohl sie wusste, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die Frau wegen der sogenannten, ebenfalls strafbaren, "Halterduldung" verantworten müssen.

3. Beamte des Polizeikommissariats Wittingen kontrollierten am 21.09.19, gegen etwa 13:00 Uhr, einen 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Hankensbüttel, weil dieser alkoholisiert mit seinem Pkw Citroen C4 in der Straße Hohe Luft in Hankensbüttel unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,63 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird bis auf weiteres keinen Pkw mehr fahren dürfen.

Sonstiges

Eine handfeste Schweinerei ereignete sich In der Nacht vom 20.09.19 auf den 21.09.19 am Gifhorn Bahnhof Süd. Hier kotete eine unbekannte Person vor die Tür des Bahnhofsgebäudes und beschmierte anschließend die Fenster des Gebäudes mit disen Fäkalien. Der Schmutzfink blieb bisher unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell