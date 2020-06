Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Sechs Verletzte bei Unfall

Duisburg (ots)

Sechs Personen, darunter ein dreijähriges Kind, haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (3, Juni, 14:50 Uhr) in Hochfeld verletzt. Drei von ihnen (16, 18, 36) kamen mit Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser. Laut Zeugenaussagen ist eine Audifahrerin von der Gerokstraße auf die Rheinhauser Straße eingefahren. Weil ein Paketdienstwagen die Sicht versperrte, soll sie sich langsam in den Einmündungsbereich getastet haben. Trotzdem übersah die 36-Jährige eine Kia-Fahrerin (22) mit ihren vier Insassen (3, 16, 16, 18) und stieß mit dem Wagen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

