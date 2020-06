Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn/Remscheid: Mit gestohlenen Kennzeichen geblitzt - Polizei fahndet öffentlich

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei fahndet öffentlich nach einem Dieb, der im Oktober vergangenen Jahres (Tatzeit: 25. Oktober 2019, zwischen 13:30 - 14:45 Uhr) auf dem Friedhofsparkplatz an der Blütenstraße Duisburger Auto-Kennzeichen gestohlen haben soll. Die ermittelnden Kripo-Beamten fragen: Wer kennt diesen Mann? Die Kennzeichen, die ursprünglich zu dem Wagen eines 78-jährigen Duisburgers gehören, sind zweimal polizeilich in Remscheid im Zusammenhang mit einem dunklen BMW aufgefallen - bei einem Parkverstoß auf der Fischerstraße am 6. November 2019 und bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Edehoffstraße am 26. November 2019. Hinweise bitte an die Duisburger Kripo (KK 34) unter der Rufnummer 0203 2800.

Bildmaterial vom Tatverdächtigen gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-kennzeichendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell