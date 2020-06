Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zeugen für versuchten Raub an Pfingstsonntag gesucht

Duisburg (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (2. Juni) bekannt wurde, sollen zwei Unbekannte am Pfingstsonntag (31. Mai) im Zeitraum von 6 Uhr bis 7 Uhr einen 22-Jähriger überfallen haben. Der Duisburger war zu Fuß im Bereich Immendal und der Walzenstraße unterwegs, als das Duo ihn mit den Fäusten ins Gesicht schlug und seine Taschen durchsuchte. Beide rannten ohne Beute in Richtung Sedanstraße. Der Verletzte lief zu seiner Schwester, die ihn dann ins Krankenhaus brachte. Dort musste der junge Mann stationär behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall und fragt nach Hinweisen zu den Tätern. Der eine hat eine dicke Knollnase, einen lückenhaften Bart und kurze, dunkelblonde Haare. Er ist bei einer Größe von 1,90 Meter kräftig gebaut und zwischen 35 bis 40 Jahre alt. Der zweite soll etwa zwei Meter groß sein, eine eckige Gesichtsform und seine schwarzen Haare nach hinten gegelt haben. Er ist zwischen 20 bis 25 Jahre alt. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell